Taiwans Vertreterin in Wien: "China will Europa spalten"

Taiwan ist in Österreich durch Katherine Chang vertreten. Die frühere Vizeaußenministerin leitet das Taipeh Wirtschafts- und Kulturbüro in Wien und erklärt im SN-Gespräch, warum die Unterstützung Europas wichtig für ihr Land ist.

Ob der Besuch der deutschen Außenministerin Baerbock in China oder Chinas Militärmanöver: Taiwan war diese Woche in den Schlagzeilen. Wie wichtig ist diese Aufmerksamkeit für Ihr Land? Katherine Chang: Die Aufmerksamkeit für Taiwan ist von großer Bedeutung. Erstens, weil zwei Drittel des globalen Welthandels durch die Taiwanstraße gehen. Zweitens, weil wir der größte Mikrochipproduzent der Welt sind. Drittens, weil unsere Gesellschaft auf Freiheit und Demokratie basiert. Der Druck von China auf Taiwan beunruhigt die ganze Welt. Und die Spannungen werden weiter bestehen. Die weltweite Unterstützung ist daher wichtig für uns.

Frankreichs Präsident Macron sagte, dass Europa sich aus dem Taiwan-Konflikt heraushalten solle. Ich denke, das ist das falsche Signal gegenüber China. So eine Botschaft könnte China darin bestärken, dass ein Angriff auf Taiwan erfolgreich sein würde. Dahinter steckt eine Strategie: China will Europa spalten.

Was wollen die Menschen in Taiwan? Wie soll die Beziehung zu China aussehen? Die Mehrheit der Menschen in Taiwan will den Status quo beibehalten - weder Unabhängigkeit noch eine Vereinigung mit China. De facto ist Taiwan ja schon ein unabhängiger Staat. Wir wollen einfach unseren Lebensstil bewahren: Freiheit und Demokratie.