Taliban bereiten sich auf Regierungsbildung vor

Mit dem bevorstehenden Ende der US-Evakuierungen bereiten sich die radikal-islamischen Taliban auf den Aufbau einer Regierung in Afghanistan vor. In den nächsten Tagen wollten sie das vollständige Kabinett bekannt geben, sagte ein Taliban-Sprecher am Samstag. Vertreter von wichtigen Behörden wie dem Gesundheits- und Bildungsministerium sowie der Zentralbank seien bereits ernannt worden. Stammesführer und regionale Herrscher forderten indes eine Beteiligung an der Regierung.

SN/APA/AFP/AAMIR QURESHI Das Kabinett soll in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden