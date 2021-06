Taliban bringen die Regierung in Bedrängnis

Auch die Nachbarländer werden unruhig. Der Abzug des westlichen Truppen bringt Instabilität.

Eine Reihe tarngrau gestrichener Hummer-Jeeps steht auf einem Feldweg. Männer in Kampfanzügen oder Räuberzivil palavern, Sturmgewehre werden auf einem Haufen geworfen. Das Video zeigt laut einer russischen Presseagentur Fahrzeuge, die von den Taliban im Norden Afghanistans erbeutet wurden. Noch ist der Abzug der USA und ihrer Verbündeten im vollen Gange. Und schon vertreiben die Islamisten die Truppen der Zentralregierung von Präsident Aschraf Ghani. Laut Angaben aus Tadschikistan schlugen sie in der Nordprovinz Balch reguläre Truppen in die Flucht, siebzehn afghanische ...