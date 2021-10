Taliban-Chef zeigt sich erstmals in der Öffentlichkeit

Der geheimnisumwobene Chef der Taliban, Haibatullah Akhundzada, ist offenbar erstmals in der Öffentlichkeit aufgetreten. Wie die Taliban-Vertreter am Sonntag mitteilten, wandte sich Akhundzada am Vortag im südafghanischen Kandahar an Unterstützer. Er besuchte demnach unter strengen Sicherheitsvorkehrungen die Islamschule Darul Ulum Hakimah, um zu seinen "mutigen Soldaten und Schülern" zu sprechen.

SN/APA/Afghan Taliban/STR So sieht der Chef der radikal-islamischen Taliban aus