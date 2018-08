Taliban entführten in Nordafghanistan Dutzende Menschen

Kämpfer der radikal-islamischen Taliban haben nach Behördenangaben in der nordafghanischen Provinz Kunduz drei Busse gestoppt und die Insassen entführt. Ein Sprecher des Provinzgouverneurs sagte, die Busse seien am Montag auf der Fahrt von der Provinz Takhar nach Kabul angehalten worden. Die Taliban hätten den Passagieren befohlen auszusteigen und sie dann an einen unbekannten Ort verschleppt.

SN/APA (AFP/Archiv)/NOORULLAH SHIRZ Kämpfer der radikal-islamischen Taliban überfielen Busse