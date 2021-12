Taliban-Erlass zu Frauenrechten: "Eine Frau ist kein Eigentum"

In Afghanistan sind die militant-islamistischen Taliban dreieinhalb Monate nach ihrer Rückkehr an die Macht für die Achtung einiger Frauenrechte eingetreten. In einem am Freitag veröffentlichten Erlass wiesen sie Organisationen, religiöse Gelehrte und Älteste an, ernsthafte Maßnahmen zur Durchsetzung von Frauenrechten zu ergreifen. Wörtlich heißt es darin: "Eine Frau ist kein Eigentum, sondern ein edler und freier Mensch."

SN/APA/AFP/WAKIL KOHSAR "Eine Frau ist kein Eigentum", heißt es im Erlass