Taliban fordern Suspendierung aller NGO-Mitarbeiterinnen

Die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan schränken die Rechte von Frauen weiter ein. Mitarbeiterinnen aller nationalen und internationalen Nichtregierungsorganisationen sollen bis auf weiteres von ihrer Arbeit suspendiert werden. Das forderte das Wirtschaftsministerium des Landes am Samstag in einem Schreiben. Grund dafür sei, dass die Frauen die Vorschriften der Taliban-Führung in Bezug auf das Tragen eines Hijabs, also zumindest eines Kopftuchs, nicht einhielten.

SN/APA/AFP/WAKIL KOHSAR Frauenrechte in Afghanistan werden von den Taliban stark beschnitten.