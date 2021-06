Taliban gewinnen weitere Bezirke in Afghanistan

Die militant-islamistischen Taliban haben in Afghanistan nach Beginn des Abzugs internationaler Truppen erneut einen Bezirk erobert. Daulatabad in der Provinz Faryab im Norden des Landes sei in der Nacht auf Dienstag an die Taliban gefallen, bestätigten mehrere Provinzräte der Deutschen Presse-Agentur. Damit sind seit Beginn des Abzugs der US- und anderer NATO-Truppen am 1. Mai insgesamt zehn Bezirke an die Islamisten gefallen. Afghanistan ist in rund 400 Bezirke gegliedert.

SN/APA/AFP/WAKIL KOHSAR Daulatabad bereits länger von Islamisten belagert gewesen