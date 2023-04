Taliban halten laut NGO drei Briten fest

In Afghanistan werden laut einer Hilfsorganisation drei britische Staatsbürger von den im Land regierenden radikalislamischen Taliban festgehalten. Die Organisation Presidium Network erklärte am Samstag auf Twitter, sie arbeite eng mit den Familien von zwei der Festgehaltenen zusammen. Das britische Außenministerium arbeitet daran, "konsularischen Kontakt zu den in Afghanistan festgehaltenen britischen Staatsangehörigen sicherzustellen".

Zwei der Festgehaltenen sind vermutlich bereits seit Jänner in der Gewalt der Taliban. Medienberichten zufolge handelt es sich bei den Männern um einen für eine Hilfsorganisation tätigen Mediziner, den Manager einer Unterkunft für Entwicklungshelfer und einen auf der Video-Plattform Youtube bekannten Reisenden. Presidium Network forderte die Taliban auf Twitter auf, die Männer freizulassen. Ihr Festnahme beruhe vermutlich auf einem Missverständnis. Den Erkenntnissen seiner Organisation nach seien die Männer "in guter Verfassung" und würden gut behandelt, es gebe keine Hinweise auf Folter oder andere Misshandlungen, sagte Scott Richards von Presidium Network dem Fernsehsender "Sky News".