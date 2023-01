Taliban lehnen Forderungen zur Achtung von Frauenrechten ab

Die in Afghanistan herrschenden islamistisch-militanten Taliban haben jüngste internationale Forderungen zur Achtung der Frauenrechte in dem Land zurückgewiesen. Die Regierung könne keine Handlungen zulassen, die gegen das islamische Rechtssystem der Scharia verstießen, hieß es am Samstag in einer Mitteilung. Die Regierung versuche, alle Angelegenheiten im Lichte der Scharia zu regeln, betonte Taliban-Sprecher Sabiullah Mujahid.

SN/APA/AFP/AHMAD SAHEL ARMAN Islamisches Rechtssystem räumt Frauen weniger Stellenwert ein