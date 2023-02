Taliban melden Tötung von hochrangigem IS-Befehlshaber

Kämpfer der radikalislamischen Taliban haben nach eigenen Angaben einen hochrangigen Befehlshaber der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) getötet. Der regionale "Geheimdienstchef" des IS, Qari Fateh, sei während eines Einsatzes am Sonntagabend getötet worden, teilte der Sprecher der Taliban-Regierung, Zabihullah Mujahid, am Montag mit.

BILD: SN/APA/AFP/STR Taliban melden Tötung von 'Geheimdienstchef' des IS