Taliban nahmen Mazar-i-Sharif ein

Taliban-Kämpfer haben am Samstag mit der Großstadt Mazar-i-Sharif die letzte Hochburg der afghanischen Regierung im Norden des Landes eingenommen. Sicherheitskräfte flohen zur usbekischen Grenze, wie ein Provinzbeamter am Samstag laut Reuters mitteilte. Zugleich rücken die militant-islamischen Truppen immer näher an die afghanische Hauptstadt Kabul heran, während westliche Staaten sich beeilten ihr eigenes Personal und afghanische Ortskräfte in Sicherheit zu bringen.

SN/APA/AFP/- Islamisten weiter auf dem Vormarsch