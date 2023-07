Taliban ordnen Schließung von Frauen-Friseursalons an

Die Taliban haben die landesweite Schließung von Friseursalons für Frauen angeordnet. Das berichtete der afghanische Nachrichtensender Tolo News am Dienstag. Eine Begründung für die Schließung lieferten die militanten Islamisten nicht, die Lizenzen würden laut dem von Tolo News und anderen afghanischen Medien veröffentlichten Dekret im kommenden Monat jedoch ablaufen. Für viele Frauen sind Friseursalons eine der wenigen verbliebenen Verdienstmöglichkeiten.

Viele sind aufgrund der herrschenden Wirtschaftskrise zudem Haupternährerinnen ihrer Familien. "Unsere Männer haben keine Arbeit", so eine Friseurin zu Tolo News. "Ich weiß nicht, was wir tun sollen, wenn sie diesen Ort schließen."

Bei ihrer Machtübernahme im August 2021, die auf den überstürzten Rückzug der internationalen Truppen folgte, versprachen die Taliban die Wahrung von Frauenrechten. Mittlerweile sind Frauen jedoch aus einem Großteil der Berufe verdrängt, auch Universitäten und höhere Schulen dürfen sie nicht mehr besuchen.

Nicht alle Ankündigungen der Taliban werden in der Praxis gleichermaßen streng umgesetzt. So bewegen sich vor allem in Kabul viele Frauen entgegen der Anordnung mit unbedecktem Gesicht auf den Straßen. Auch blieben nach der offiziellen Schließung von höheren Mädchenschulen eine Reihe von Privatschulen für ältere Schülerinnen offen.