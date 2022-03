Taliban schließen Mädchenschulen wieder

Die radikalislamischen Taliban haben wenige Stunden nach der offiziellen Öffnung von Schulen für Mädchen in Kabul diesen Beschluss offenbar wieder rückgängig gemacht. AFP-Reporter filmten am Mittwoch in der Sarghona High School in der afghanischen Hauptstadt, als ein Lehrer den Raum betrat und alle nach Hause schickte. Ein Sprecher der Taliban bestätigte daraufhin, dass die Mädchen wieder nach Hause beordert worden waren.

SN/APA/AFP/AHMAD SAHEL ARMAN Taliban schließen Mädchenschulebn wieder