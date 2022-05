Taliban schreiben TV-Journalistinnen Verschleierung vor

Journalistinnen in Afghanistan müssen künftig im Fernsehen ihre Gesichter bedecken. Dies berichtete der Sender Tolonews am Donnerstag unter Berufung auf die in Afghanistan regierenden militant-islamistischen Taliban. Die Anordnung sei endgültig und stehe nicht zur Diskussion, hieß es weiter. Eine offizielle Mitteilung gab es zunächst nicht.

SN/APA/AFP/JAVED TANVEER Frauen müsse in Afghanistan auch im TV wieder ihr Gesicht verhüllen