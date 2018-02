Taliban töteten 15 Polizisten in Afghanistan

Die radikalislamischen Taliban haben in Afghanistan mindestens 15 Polizisten getötet. Die Überfälle ereigneten sich in den Provinzen Farah und Zabul im Westen und Süden des Landes, wie lokale Politiker mitteilten. Gruppen von Taliban griffen die Polizei an Checkpoints mit Schusswaffen an.

In Farah starben mindestens zehn Polizisten, in Zabul wurden fünf getötet und weitere zwei verletzt. Ein Sprecher der Taliban bekannte sich auf Twitter zu den Attacken und schrieb, ein Polizist sei verschleppt worden. Seit einigen Monaten gibt es in Afghanistan wöchentlich und zuweilen täglich Angriffe auf Sicherheitskräfte. Die afghanische Polizei ist zunehmend überfordert und demoralisiert. (Apa/Dpa)