Taliban verbieten im Auto Musik und Frauen ohne Kopftuch

In Afghanistan haben die regierenden militant-islamistischen Taliban Autofahrer angewiesen, im Fahrzeug keine Musik abzuspielen. Außerdem ordneten sie Beschränkungen für die Mitnahme von Frauen als Passagierinnen an. Frauen ohne islamischen Hijab sollten nicht mitgenommen werden, wie es in einem Schreiben des Ministeriums zur Erhaltung der Tugend und Unterdrückung des Lasters hieß, das an Autofahrer verteilt wurde.

SN/APA/AFP/WAKIL KOHSAR Beschränkungen für die Mitnahme von Frauen als Mitfahrerinnen