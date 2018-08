Taliban vorerst aus afghanischer Stadt Ghazni vertrieben

Fast eine Woche nach Beginn der Gefechte im afghanischen Ghazni sind die radikalislamischen Taliban offenbar vorerst aus der Stadt vertrieben worden. Bewohner wagten sich am Mittwoch auf die Straßen, während Sicherheitskräfte patrouillierten, so ein AFP-Reporter. Zwar waren im Stadtzentrum keine Taliban mehr in Sicht, in mindestens einem Dorf am Stadtrand hielten sich jedoch noch Taliban auf.

SN/APA (AFP)/ZAKERIA HASHIMI Keine Taliban-Kämpfer mehr in Ghazni