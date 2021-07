Taliban weiter auf dem Vormarsch in Afghanistan

Die Taliban haben einen strategisch wichtigen Bezirk im Süden Afghanistans erobert. Der Gouverneur des Bezirks Panjwayi, Hasti Mohammed, sagte am Sonntag, die Regierungstruppen hätten sich nach heftigen Kämpfen in der Nacht aus dem Gebiet in der Provinz Kandahar zurückgezogen. Der Vorsitzende des Provinzrates, Sayed Jan Khakriwal bestätigte den Verlust von Panjwayi und warf der Armee vor, sich "absichtlich" zurückgezogen zu haben.

SN/APA/AFP/HOSHANG HASHIMI Afghanen bewaffnen sich in Unterstützung der Armee gegen die Taliban