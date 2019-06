Tanker nach mutmaßlichem Angriff auf Kurs in Richtung Vereinigte Arabische Emirate

Nach dem mutmaßlichen Angriff auf zwei Tanker im Golf von Oman nehmen die beiden Schiffe Kurs auf die Vereinigten Arabischen Emirate. Die "Kokuka Courageous" werde in Fujairah oder Khor Fakkan anlegen, teilte die japanische Reederei Kokuka am Samstag mit. Auch der norwegische Tanker "Front Altair" ist dorthin unterwegs. Die Debatte über die mutmaßlichen Drahtzieher der Attacken dauerte indes an.

SN/APA (AFP)/ATTA KENARE Die Reederei schloss mechanisches oder menschliches Versagen aus