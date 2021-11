Tanner verabschiedete Bundesheer-Kontingent für Mali

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat am Freitag in der Roßauer Kaserne in Wien 58 österreichische Soldaten verabschiedet, die im krisengeschüttelten westafrikanischen Staat Mali demnächst die EU-Ausbildungsmission EUTM Mali verstärken werden. Am 21. Dezember wird der österreichische Brigadier Christian Riener dort zudem für sechs Monate das Kommando über diese Mission übernehmen, der etwa 1.000 Soldaten aus 26 Staaten angehören.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Verteidigungsministerin Tanner vor Österreichs Mali-Soldaten