Tansania künftig mit eigener Botschaft in Wien vertreten

Tansania und Österreich stärken ihre diplomatischen Beziehungen. Wie das Außenministerium am Montag mitteilte, wird das ostafrikanische Land künftig mit einer eigenen Botschaft in Wien vertreten sein. Außenminister Stergomena Tax, die zur Eröffnung der Vertretung nach Wien gereist ist, wurde am Montag von ihrem österreichischen Amtskollegen Alexander Schallenberg (ÖVP) empfangen. Tansania sei "ein wichtiger Anker der Stabilität" in Afrika, betonte Schallenberg danach.

BILD: SN/APA/AUSSENMINISTERIUM/MICHAEL GR Schallenberg sieht 'wichtigen Anker der Stabilität'