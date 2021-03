Tansanias Präsident polarisiert - selbst nach seinem Tod

Tansanias Präsident John Magufuli trotzte der Welt im Kampf gegen Corona. Nun ist der Autokrat im Alter von 61 Jahren gestorben. Das heizt die Spekulationen an: Hat ihn seine Coronaskepsis das Leben gekostet?

Fast einen Monat lang war Tansanias Präsident John Magufuli nicht mehr in der Öffentlichkeit erschienen. Er müsse sich mit dem Coronavirus infiziert haben, munkelten die Tansanier, die ein Lebenszeichen von ihrem Anführer forderten. Jetzt ist der Autokrat tot - verstorben an Herzversagen, wie Vizepräsidentin Samia Suluhu Hassan in der Nacht auf Donnerstag mitteilte. Sie soll nun als erste Präsidentin des ostafrikanischen Landes die Regierungsgeschäfte von ihrem umstrittenen Vorgänger übernehmen.

Magufulis Tod spiegelt sein Leben wider: Er polarisierte. Wegen ...