Tanz um den goldenen Trump

Beim inoffiziellen Parteitag der Republikaner in Orlando drehte sich alles um den Ex-Präsidenten. Aufgeklärte Stimmen sind bei den amerikanischen Konservativen nicht mehr willkommen.

Die Haartolle sitzt fest auf dem Kopf, die rote Krawatte ist wie üblich zu lang gebunden - doch unter der Anzugjacke lugt eine Badehose im Stars-and-Stripes-Muster hervor: Eine 1,80 Meter große, vergoldete Fiberglas-Statue war an diesem Wochenende die wichtigste Attraktion im Hyatt-Regency-Hotel von Orlando. Zwar sollte der echte Donald Trump dort erst als Höhepunkt am amerikanischen Sonntagnachmittag sprechen. Doch der Ex-Präsident dominierte von Anfang an das dreitägige Jahrestreffen der US-Rechtskonservativen.

Nicht nur drängten sich die Selfie-Jäger buchstäblich um ...