Tausende bei anti-israelischen Protesten im Iran

Im Iran sind landesweit Tausende Systemanhänger anlässlich des anti-israelischen Al-Kuds-Tags durch die Straßen gezogen. An den staatlich organisierten Demonstrationen nahmen am Freitag auch iranische Spitzenpolitiker teil, wie auf Bildern des Staatsfernsehens zu sehen war. Unter ihnen war in Teheran auch Präsident Ebrahim Raisi, umringt von Anhängern.

Neben den Straßendemonstrationen mobilisierte die Marine der Revolutionsgarden (IRGC) Hunderte Schiffe für ein Militärmanöver am Persischen Golf. Die Kuds-Kundgebungen wurden 1979 von Revolutionsführer Ruhollah Khomeini ins Leben gerufen und finden jedes Jahr am letzten Freitag des Fastenmonats Ramadan statt. Ihr Ziel ist die Unterstützung des palästinensischen Widerstands gegen Israel. Hintergrund ist die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel während des Sechstagekrieges 1967. Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem. Im Nachbarland Irak war am Donnerstag eine Delegation der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad (PIJ) eingetroffen, die mit dem Iran verbündet ist. Dessen Anführer Ziyad al-Nakhalah wurde unter anderem vom irakischen Präsidenten Abdul Latif Rashid sowie Premierminister Mohammed al-Sudani empfangen. Experten sahen das Treffen als Zeichen des wachsenden iranischen Einflusses im Irak. Seit den 1990er-Jahren hat Teheran politische und militärische Beziehungen in der Region ausgebaut, um mit der Unterstützung schiitischer Milizen eine "Achse des Widerstands" gegen seinen Erzfeind Israel zu schaffen. Im Libanon unterstützt Irans politische und geistliche Führung die Schiitenorganisation Hisbollah, in Syrien den Machthaber Bashar al-Assad. Auch im Nachbarland Irak übt der Iran Einfluss aus.