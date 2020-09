Tausende bei Demo gegen Netanjahu trotz Lockdowns

Erstmals seit Beginn des zweiten landesweiten Lockdowns in Israel sind Gegner von Regierungschef Benjamin Netanjahu zu Protesten zusammengekommen. Mehrere Tausend Menschen beteiligten sich am Sonntagabend an der Demonstration in Jerusalem, um Netanjahus Rücktritt zu fordern. Der Ministerpräsident steht wegen Korruptionsvorwürfen und seines Managements der Coronakrise in der Kritik.

SN/APA (AFP)/AHMAD GHARABLI Kaum Abstand zwischen den Demonstranten