Tausende bei größten Protesten seit dem Putsch in Myanmar

In Myanmar haben am Montag Berichten zufolge die bisher größten Proteste seit dem Militärputsch von Anfang Februar stattgefunden. Im Rahmen eines Generalstreiks gingen in allen Landesteilen Zehntausende Menschen auf die Straßen. Besonders massiv waren die Kundgebungen in der früheren Hauptstadt Yangon (Rangun) im Süden, in der Großstadt Mandalay im Norden und in der Hauptstadt Naypyidaw. Auf Fotos in Sozialen Netzwerken waren riesige Menschenmassen zu sehen.

SN/APA (AFP)/SAI AUNG MAIN In Myanmar gehen weiter die Wogen hoch