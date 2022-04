Tausende bei Papstmesse auf Malta

Am zweiten Tag seiner Malta-Reise hat Papst Franziskus vor Tausenden Menschen eine Messe gefeiert und Heuchelei in der Kirche kritisiert. In seiner Predigt sprach das römisch-katholische Kirchenoberhaupt am Sonntag in Floriana - einem Vorort der Hauptstadt Valletta - von einem "Wurm der Heuchelei" der sich einschleichen könne. Menschen gäben vor, gut und anständig zu sein, und seien nur auf die Fehler anderer als die eigenen bedacht, er erklärte.

SN/APA/AFP/ANDREAS SOLARO Franziskus warnt vor Heuchelei in der Kirche