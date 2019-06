Tausende bei Pride-Parade in Jerusalem - Mann festgenommen

Tausende von Israelis haben am Donnerstag in Jerusalem an der Gay-Pride-Parade teilgenommen. Sie hielten Schilder in die Höhe und forderten gleiche Rechte für Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle (LGBT). Nach Angaben eines Polizeisprechers waren rund 2.500 Polizisten im Einsatz.

SN/APA (AFP)/MENAHEM KAHANA Gro§er Andrang bei der Parade in Jerusalem