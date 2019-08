Tausende bei rechtsextremen Konzerten in Deutschland

Mehr als 10.000 Menschen haben einem Zeitungsbericht zufolge in den ersten sechs Monaten des Jahres an rechtsextremen Musikveranstaltungen in Deutschland teilgenommen. Von Jänner bis Ende Juni hätten 173 Konzerte, Liederabende oder ähnliche Veranstaltungen stattgefunden, bei denen Musiker aus dem rechtsextremen Spektrum auftraten, berichtete die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Samstagsausgabe).

SN/APA (dpa)/BODO SCHACKOW Ein Konzert im thüringischen Themar