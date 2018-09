Tausende bei Trauerfeier für Separatistenführer von Donezk

In Donezk in der Ostukraine hat am Sonntag die Trauerfeier für den bei einem Anschlag getöteten Separatistenführer Alexander Sachartschenko stattgefunden. Die Führung der nicht anerkannten Volksrepublik Donezk sprach von 70.000 Menschen, sie sich im Stadtzentrum versammelt hätten. Sachartschenko lag aufgebahrt im Opernhaus der Millionenstadt.

SN/APA (AFP)/ALEKSEY FILIPPOV Zehntausende versammelten sich im Zentrum