Tausende Bulgaren fordern Rücktritt der Regierung

In Bulgarien haben Tausende Menschen den dritten Tag in Folge gegen die Mitte-Rechts-Regierung von Ministerpräsident Bojko Borissow protestiert. Die Demonstranten forderten auch am Samstag deren Rücktritt sowie den von Chefankläger Iwan Geschew. Sie werfen ihm vor, Ermittlungen zu Verbindungen von Behördenvertretern und örtlichen Oligarchen bewusst zu verzögern.

SN/APA (AFP)/NIKOLAY DOYCHINOV Proteste gegen Korruption