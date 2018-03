Tausende demonstrieren am Frauentag auch in Istanbul

Trotz des Ausnahmezustands in der Türkei sind am internationalen Frauentag in Istanbul tausende Menschen für Frauenrechte und gegen männliche Gewalt auf die Straße gegangen. Die Demonstration auf der Einkaufsmeile Istiklal Caddesi am Donnerstagabend war der größte alternative Protestmarsch seit langem in der Metropole. Die Polizei griff nicht ein. Die Demonstration war nicht verboten worden.

SN/APA (AFP)/BULENT KILIC Tausende Frauen gingen auf die Stra§e