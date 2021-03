Tausende demonstrieren in Pakistan für Gleichberechtigung

In Pakistan sind am Weltfrauentag landesweit Tausende Demonstrantinnen durch die Straßen gezogen. Die als "Aurat-Marsch" bekannten Veranstaltungen seien in den Metropolen wegen der Corona-Pandemie deutlich kleiner ausgefallen als noch vergangenes Jahr, teilten Behörden am Montag mit. Aktivistinnen machten heuer insbesondere auf Missstände für Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen und erneut auf häusliche Gewalt aufmerksam.

SN/APA (AFP)/AAMIR QURESHI Zahlreiche Frauen auf den Stra§en von Islamabad