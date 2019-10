Tausende demonstrierten in Berlin gegen Rechtsextremismus

Mehrere tausend Menschen sind am Sonntag in Berlin gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Bei frühlingshaften Temperaturen waren laut den Veranstaltern etwa 13.000 Menschen bei der Kundgebung dabei, die Polizei sprach von etwa 6.000 bis 6.500 Teilnehmern. Sie erinnerten unter anderem mit einer Schweigeminute an die Opfer des Anschlags in Halle an der Saale.

SN/APA (dpa)/Paul Zinken Kundgebung nach Anschlag in Halle