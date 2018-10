Tausende demonstrierten in Brasilien für Bolsonaro

Eine Woche vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien haben Tausende Menschen für den Rechtspopulisten Jair Bolsonaro demonstriert. An der Copacabana in Rio de Janeiro versammelten sich am Sonntag Demonstranten mit Schildern und brasilianischen Flaggen. Bolsonaro sei bescheiden, sage die Wahrheit und könne sich mit dem Volk identifizieren, sagte der Demonstrant Lineker Santos.

SN/APA (AFP)/DANIEL RAMALHO Der Rechtspopulist gilt als Wahlfavorit