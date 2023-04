Tausende demonstrierten in Georgien gegen Regierung

In Georgien haben tausende Menschen gegen die Regierung in Tiflis demonstriert. Die Anhänger der Opposition versammelten sich am Sonntag vor dem Parlament in der Hauptstadt und schwenkten georgische, ukrainische und EU-Flaggen. Ein Banner zeigte die Aufschrift "Für eine europäische Zukunft". Aufgerufen zu dem Protest hatte die größte Oppositionspartei des Landes, die Vereinte Nationale Bewegung des inhaftierten Ex-Präsidenten Michail Saakaschwili.

BILD: SN/APA/AFP (ARCHIVBILD VOM 10. MÄRZ Immer wieder Demonstrantionen in Georgiens Haupstadt Tiflis