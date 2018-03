Tausende fliehen aus Rebellenenklave in Ost-Ghouta

Tausende Zivilisten haben am Donnerstag die Flucht aus der von syrischen Regierungstruppen belagerten Rebellenenklave in der Region Ost-Ghouta angetreten. Wie Reporter berichteten, flohen die Menschen durch einen Korridor, den die Regierungstruppen um die Ortschaft Hammouriye geöffnet hatten. Die Türkei wiederum steht kurz vor der Eroberung von Afrin, das sie aber nicht mehr zurückgeben will.

