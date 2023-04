Tausende flüchten vor Kämpfen aus Sudans Hauptstadt Khartum

Wegen der schweren Kämpfe im Sudan sind am Mittwoch tausende Menschen aus der Hauptstadt Khartum geflohen. Die Intensität der Luftangriffe auf Ziele in der Hauptstadt Khartum nahm in den frühen Morgenstunden weiter zu. Laute Explosionen und heftige Gefechte waren in der Stadt zu hören. Regierungen anderer Länder begannen mit Planungen, ihre Mitarbeiter aus dem Sudan in Sicherheit zu bringen. Tausende Ausländer sind noch vor Ort, darunter viele UN-Mitarbeiter.

BILD: SN/APA/AFP/ASHRAF SHAZLY Die einst verbündeten Generäle Dagalo und Burhan kämpfen um Macht