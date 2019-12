Tausende Hongkonger bei Gedenken an toten Studenten

Tausende Hongkonger haben sich am Donnerstag zum Gedenken an einen 22-jährigen Studenten versammelt, der bei Protesten im November in den Tod gestürzt war. Die Menschen standen Schlange vor dem Ort, an dem ein Gedenkgottesdienst für den Aktivisten Alex Chow abgehalten wurde. Chow sollte am Freitag beigesetzt werden.

SN/APA (AFP)/ALASTAIR PIKE In Hongkong wurde zuletzt heftig demonstriert