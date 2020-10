Tausende Israelis demonstrieren gegen Netanyahu

Tausende Israelis haben am Samstagabend erneut gegen den wegen Korruption angeklagten Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu demonstriert. Nach Aufhebung von Restriktionen, die eine Ausbreitung des Coronavirus verhindern sollten, versammelten sich auch in Jerusalem wieder Tausende Demonstranten. Sie protestierten in der Nähe von Netanyahus Amtssitz.

SN/APA/AFP/MENAHEM KAHANA Gro§demonstration gegen Netanyahu in Jerusalem