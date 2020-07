Tausende Israelis demonstrieren gegen Regierungspolitik

Tausende von Israelis haben am Samstag gegen den Kurs der Regierung von Benjamin Netanyahu in der Corona-Krise demonstriert. Zahlreiche Menschen versammelten sich am Abend in einem Tel Aviver Park am Mittelmeerstrand. Außerdem wurde landesweit gegen Netanyahu demonstriert, der wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht steht.

SN/APA (AFP)/AHMAD GHARABLI Demonstrant mit Netanyahu-Maske sieht Premier reif für Handschellen