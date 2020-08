Tausende Israelis protestieren gegen Netanyahus Corona-Kurs

Tausende Israelis haben an mehreren Orten des Landes gegen Korruption und das Krisenmanagement von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in der Corona-Pandemie protestiert. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei vom Samstagabend nahmen an einer Demonstration nahe der offiziellen Residenz des 70-Jährigen in Jerusalem mehr als 7.000 Menschen teil. Sie forderten den Rücktritt des Regierungschefs.

SN/APA (AFP)/JACK GUEZ Auf diesem Plakat tritt ein Cartoon-Netanyahu die Demokratie mit Füßen