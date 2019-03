Tausende Jihadisten in letzter IS-Bastion ergaben sich

Nach tagelangen Angriffen auf die letzte IS-Bastion im Osten Syriens haben sich tausende weitere Jihadisten ergeben. Ein Sprecher der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) erklärte am Dienstag, 3.000 Mitglieder der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hätten sich seit Montag ergeben. Die von den USA unterstützte kurdisch-arabische Allianz nahm das Dorf Baghouz am Abend weiter unter Beschuss.

SN/APA (AFP)/DELIL SOULEIMAN Die Stadt wird kontinuierlich unter Beschuss genommen