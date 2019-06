Tausende Menschen demonstrierten erneut in Georgien

Nach den jüngsten Ausschreitungen in Georgien mit fast 250 Verletzten haben am Freitagabend erneut Tausende Menschen in der Hauptstadt Tiflis demonstriert. In Live-Fernsehbildern war zu sehen, wie sich die Demonstranten vor dem Parlament versammelten. Es blieb zunächst friedlich. Beobachter sprachen von rund 10.000 Teilnehmern, dies wären etwa so viele wie am Vortag.

SN/APA (AFP)/VANO SHLAMOV Wieder Tausende auf den Stra§en von Tiflis