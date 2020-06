Tausende Menschen demonstrierten in Spanien gegen Rassismus

Nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten in den USA haben sich auch in Spanien zahlreiche Menschen den weltweiten Protesten gegen Rassismus angeschlossen. Am Sonntag versammelten sich nach Schätzungen der Polizei Tausende Menschen in der Hauptstadt Madrid.

SN/APA (AFP)/GABRIEL BOUYS Nicht nur Corona ist eine Pandemie, sondern auch Rassimus