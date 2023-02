Tausende Milliarden für die Wirtschaft: Was die USA besser machen als Europa

Ein ausgemachter Sozialist lobt Joe Biden über den grünen Klee: Martin Schirdewan ist Co-Chef der deutschen Linken. Er sagt: Dass die Staaten Geld in die Wirtschaft pumpen, sei gut. Aber: Es muss mehr umverteilt werden, von den Reichen zu den Armen. Und: Aktuell könne die EU hier noch von den USA lernen.

Der gebürtige Berliner Martin Schirdewan (45) zählt zu den auffallenden Rednern im EU-Parlament. Der promovierte Politikwissenschafter ist Co-Chef der deutschen Partei Die Linke und seit 2017 Europaabgeordneter, zudem gemeinsam mit der Französin Manon Aubry Vorsitzender der dortigen Linksfraktion. Sie zählt 38 Mandatare aus 13 Ländern.

US-Präsident Joe Biden investiert Hunderte Milliarden Dollar in den Klimaschutz. Europa ist alarmiert. Was ist so schlimm an Bidens Politik? Schirdewan: Erst einmal gar nichts. Ich freue mich, dass die USA in Zukunftstechnologien ...