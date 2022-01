Tausende protestieren erneut gegen Militärregierung im Sudan

Im Sudan hat es erneut Massenproteste gegen das Militär und dessen Machtübernahme vor gut zwei Monaten gegeben. Nach Angaben von Augenzeugen und AFP-Reportern gingen in der Hauptstadt Khartum sowie in weiteren Städten am Donnerstag Tausende Menschen auf die Straße. Die Sicherheitskräfte setzten in der Nähe des Präsidentenpalastes in der Hauptstadt erneut Tränengas ein. Angeheizt werden die Demonstrationen durch den Rücktritt von Regierungschef Abdalla Hamdok am Sonntagabend.

Die Menschen gehen weiter auf die Straße