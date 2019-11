Tausende protestieren gegen Venezuelas Staatschef Maduro

In Venezuela haben am Samstag tausende Anhänger von Oppositionsführer Juan Guaidó den Rücktritt des umstrittenen Staatschefs Nicolás Maduro gefordert. Guaidó hofft, sich die Situation in Bolivien zunutze machen zu können, wo der linksgerichtete Staatschef Evo Morales unter dem Druck der Straße zurückgetreten war.

SN/APA (AFP)/FEDERICO PARRA Guaidos Anhänger gingen wieder auf die Straßen