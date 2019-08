Tausende Schulen in Zentral- und Westafrika geschlossen

Mehr als 1,9 Millionen Kinder in Zentral- und Westafrika können dem UN-Kinderhilfswerk zufolge wegen zunehmender Gewalt nicht in die Schule gehen. Ende Juni waren fast 9.300 Schulen in Burkina Faso, Kamerun, Tschad, der Zentralafrikanischen Republik, Mali, Nigeria, im Kongo und im Niger wegen Unsicherheiten geschlossen, wie UNICEF am Freitag mitteilte.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Viele Kinder in den betroffenen Gebieten müssen auf Bildung verzichten